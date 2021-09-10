التحفظ على 18 طن دقيق مدعم في حملات بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وقال المحافظ إن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات التموينية التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تمكنت من ضبط 18 طنا من الدقيق البلدى المدعم بمخزن بناحية أبو غالب بمنشأة القناطر قبل بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون .

ضبط مخزن بداخله 360 جوال دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من طلعت حسن مدير مديرية التموين عن ضبط مخزن بداخله 360 جوال دقيق زنة 50 كجم بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ عليها من قبل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، كما كشف التقرير عن تحرير 2875 محضرا خلال الشهر الماضي في الحملات التى نفذتها مديرية التموين.

ضبط مخبز تابع لإدارة تموين كرداسة لقيامة بتجميع البطاقات التموينية

كما كشف التقرير عن ضبط مخبز تابع لإدارة تموين كرداسة لقيامة بتجميع البطاقات التموينية بالمخالفة للقرارات الوزارية حيث تم ضبط ومصادرة 29 بطاقة تموينية والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة بشأنها مع إيقاف تشغيل المخبز المذكور وتحرير عدد 16 محضرا لنقص في الأوزان والمواصفات والأرصدة لمخابز أخرى خلال الحملات التموينية التي تم شنها خلال الاسبوع الماضي .