ضبط 9403 أشخاص لعدم ارتداء الكمامة.. ومصنع لتعبئة المنظفات بدون ترخيص

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 9403 أشخاص لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ـ ضبط 9403 أشخاص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9366 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 37 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت.

ـ تحرير 655 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ـ ضبط 193 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1012 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

من ناجية أخرى، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، قيام «صاحب مصنع منظفات - كائن بدائرة القسم» بإدارة مصنع بدون ترخيص، واستغلاله في تصنيع وتعبئة المنظفات مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية، غاشًا بذلك المستهلكين؛ بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من استهداف المصنع المُشار إليه وأمكن المتحرى عنه وبصحبته نجله، وعُثر بداخل المصنع على «300 كيلو جرام صابون معبأ داخل 10 برميل - كمية من المواد الخام اللازمة للتصنيع - 910 كراتين فارغة معدة للتعبئة، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها- معدات وأدوات التصنيع».

بمواجهة المتهمين، اعترفا بإدارتهما المصنع بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع منظف الصابون ومسحوق الغسيل، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.