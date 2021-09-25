ضبط 3 تجار مخدرات بمحيط دور رعاية الأيتام في أكتوبر

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الحملات الأمنية لمكافحة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة بمحيط دور رعاية الأيتام بدائرتي قسمي شرطة أول وثان أكتوبر.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- وبحوزتهم (طبنجة – عدد من الطلقات - كمية من الهيروين المخدر- كمية من الشادو المخدر – عدد من الأقراص المخدرة- كمية من الحشيش المخدر - مبالغ مالية).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.