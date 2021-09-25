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محمود مسلم

ضبط 3 تجار مخدرات بمحيط دور رعاية الأيتام في أكتوبر

كتب:

الوطن
01:33 م | السبت 25 سبتمبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصل قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الحملات الأمنية لمكافحة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة بمحيط دور رعاية الأيتام بدائرتي قسمي شرطة أول وثان أكتوبر.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية-  وبحوزتهم (طبنجة – عدد من الطلقات - كمية من الهيروين المخدر- كمية من الشادو المخدر – عدد من الأقراص المخدرة- كمية من الحشيش المخدر - مبالغ مالية).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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