ضبط 1231 قضية تموينية خلال 24 ساعة بينها 6,8 طن أرز مجهول المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:

الغربية:

ضبط 6,8 طن أرز مجهول المصدر

ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الغربية، وبحوزته 6,8 طن أرز أبيض، معبأ داخل شكائر مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية.

ضبط مصنع غاز بالغربية حقق مليون جنيه أرباح من غش الاسطونات

ضبط المدير المسؤول عن قسم الإنتاج بمصنع لإنتاج الغازات البترولية وآخرين بمحافظة الغربية، وبحوزتهم (إسطوانات كبيرة الحجم معبأة وموجودة بالمصنع بها نقص في أوزان الإسطوانات بمقدار 981 جراما في الإسطوانة الواحدة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وتجميعهم 198,482 طن مواد بترولية "غاز صب" قاموا بتجميعها للإتجار في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 1,032,200 جنيهاً.

ضبط مالك سيارة حال سيرها بمحافظة الغربية، وبحوزته 9,7 طن دقيق بلدي مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، قام المذكور بتجميعه للإتجار به في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، قدرت قيمته بــ60140 جنيها .

ضبط 18,25 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

الشرقية

ضبط 5,28 طن أسماك مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، بمحافظة الشرقية.

القاهرة

ضبط 2,43 طن "جمبري – لحوم مستوردة - دواجن") مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، بحوزة المدير المسؤول عن شركة للصناعات الغذائية بمحافظة القاهرة.

المنوفية

ضبط 9 أطنان منظفات صناعية معبأة داخل تنكات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

القليوبية

ضبط 4 أطنان منظفات صناعية معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للكيماويات والمنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية.

الجيزة

ضبط 6,35 طن أسمدة زراعية معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية بدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الجيزة .

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي.