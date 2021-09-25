ضبط تاجري مخدرات بمطروح والشرقية.. اتمسكوا بـ«حشيش وبانجو»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، وأيضًا الأسلحة والذخائر غير المُرخصة، والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، ومديرية أمن مطروح، نشاط «أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمطروح»، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

سقوط المتهم متلبسًا بـ70 طربة حشيش

وتمكنت القوات الأمنية، من استهداف المتهم وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته «70 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 17,5 كيلو جرام- مبلغ مالي– هاتف محمول»، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

في سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قيام «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية - مقيم بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء» بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط متهم بحوزته 27 كيلو بانجو

تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته «بندقية خرطوش -عدد من الطلقات– كمية من مخدر البانجو وزنت 27 كيلوجرامًا - هاتف محمول».

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع، والهاتف للاتصال بعملائه.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «صراف بشركة صرافة - مقيم بمحافظة الدقهلية»، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية، بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندي «1,800,000 ريال سعوى - 50,000 درهم إماراتي».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهمين، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.