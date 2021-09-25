توقف خدمات «مصر الرقمية».. ووزير الاتصالات: نعمل على إصلاح العطل

حالة من الارتباك بين مستخدمي خدمات بوابة مصر الرقمية، تسبب فيها عطل مفاجئ بالبوابة أدى لتعطل خطوات تنفيذ العديد من الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة إلكترونيا، وتساءل عدد من المواطنين عن سبب العطل عبر منصات السوشيال ميديا، مؤكدين أن الخدمات الحكومية تظهر أسفل منها رسالة «الخدمة غير متاحة».

الاتصالات تعمل على إصلاح عطل بوابة مصر الرقمية

من جانبه قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجري حاليا إصلاح العطل في بوابة مصر الرقمية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن خدمات بوابة مصر الرقمية، ستجري إتاحتها مرة أخرى في القريب العاجل، عقب الانتهاء من عمليات الإصلاح التي تجرى حاليا على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

خدمات حكومية متاحة عبر بوابة مصر الرقمية

- التوثيق .

- الشهر العقاري .

- التموين .

- التأمين الاجتماعي .

- رخصة .

- الأحوال المدنية .

- مركبات .

- خدمات القضايا .

- الضرائب العقارية .

- المحاكم .

- السجل التجاري .

** خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

3- إصدار بطاقة تموين جديدة.

4- نقل من محافظة إلى أخرى.

5- فصل اجتماعي.

6- ضم أفراد الأسرة.

7- الاستعلام عن الصرف.

8- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

9- إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

10- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

وتشترط بوابة مصر الرقمية، إنشاء حساب عبر البوابة من أجل الدخول على الخدمات الحكومية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة.

خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

1- التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية، من هنا.

2- إدخال الرقم القومي.

3- إدخال رقم المصنع «موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي».

4- إدخال الاسم الأول للأم.

5- إدخال رقم الهاتف.

6- سيجري إرسال رسالة قصيرة إلى هاتفك برقم متسلسل قم بإدخاله.

7- وأخيرا إنشاء كلمة سر ثم إدخال البريد الإلكتروني.

وكانت وزارة الاتصالات، أعلنت مسبقا أنه «تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء بوابة مصر الرقمية، والتي تمثل رؤية وخطة شاملة وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، وللبدء في التحول إلى مجتمع رقمي وإتاحة كل الخدمات الحكومية من خلالها».