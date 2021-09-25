مصادر بـ«التعليم»: بدء تسليم كتب الصف الرابع الابتدائي للمديريات

كشفت مصادر مطلعة بمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في مختلف المحافظات، عن استلام المديريات لبعض مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة من قبل الوزارة، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أنه سيتم توزيع الكتب على الطلاب اعتباراً من أول أيام الدراسة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم استلام ما يقرب من 50% من مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة، والبدء في تسليم هذه الكتب لمدارس المرحلة الابتدائية تباعاً، لافته إلى أنه يجرى حالياً تدريب المعلمين على المناهج الجديدة وطرق تدريسها.

تنظيم ورش تدريبية مكثفة لتدريب المعلمين على استراتيجيات التعلم

وأوضحت المصادر، أن المناهج الجديدة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، لذا تم تنظيم ورش تدريبية مكثفة للمعلمين على مدار الأيام السابقة بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين للتدريب على استراتيجيات التعلم الحديثة.

وأكدت، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تفعيل مجموعات التقوية في مختلف التخصصات لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، والاهتمام بتنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والابتداع.

«شوقي»: وفرنا منصات رقمية تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل العام الدراسي الجديد، حيث ستكون حضورية وسيتم تفعيل الحضور والغياب، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من جميع المنصات الرقمية التي تم توفيرها مثل بنك المعرفة المصري ومحتوى «نجوى ليمتد» وقناة «مدرستنا» التعليمية ومنصة «حصص مصر» التعليمية، وكلها تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، والتأكيد على جميع المدارس بضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وإلزام المعلمين الرافضين الحصول على لقاح كورونا بإجراء مسحة.