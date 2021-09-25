مقتل 8 جنود في هجوم لداعش بالصواريخ على قافلة عسكرية بنيجيريا

أفاد مصدرين عسكريين في نيجيريا، بمقتل ثمانية جنود على الأقل وجرح وفقد آخرين، إثر كمين من تنظيم داعش الإرهابي، لقافلة عسكرية شمال شرق نيجيريا. ونقلت «فرانس برس» عن المصدرين، أن قافلة عسكرية تعرضت لقصف صاروخي من مسلحي ولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم داعش، بين مدينتي ديكوا ومارتي في منطقة بحيرة تشاد.

ويعمل تنظيم داعش في غرب إفريقيا على توحيد أراضيه في منطقة بحيرة تشاد منذ مقتل قائد جماعة بوكو حرام المنافس أبو بكر شيكاو، في قتال بين القوتين في وقت سابق من العام الجاري.

قافلة عسكرية تتعرض لقصف صاروخي من مسلحي داعش

وأوضحت أن ثمانية جنود آخرين إضافة إلى عنصر من قوات موالية للحكومة منخرطة في مكافحة الإرهابيين أُصيبوا بجروح وأخذ الإرهابيون معهم آليتين عسكريتين وأضرموا النار بثلاث آليات أخرى وفقا لما نقلته قناة «روسيا اليوم».

الهجوم الثاني لداعش ضد القوات المسلحة النيجيرية

ويعد الهجوم هو الثاني الذي يشنّه تنظيم داعش الإرهابي خلال أسبوعين ضد القوات المسلحة النيجيرية، فقبل عشرة أيام، قتل 16 جنديا على الأقل وعنصران من قوات موالية للحكومة منخرطة في المعركة ضد الإرهابيين في كمين، في أكثر الهجمات دموية منذ مطلع العام الجاري، وتبنى تنظيم داعش هذا الهجوم وأكد مقتل 25 جنديا.

كما شهدت نيجيريا في وقت سابق من هذا الشهر، مقتل 16 جنديا في كمين آخر نصبه مقاتلو داعش أثناء دوريتهم على طريق سريع في شمال شرق ولاية بورنو.

وفي الفترة الأخيرة، صعّد التنظيم هجماته ضد المدنيين في محور مايدوجوري-مونجونو، في منطقة يبلغ نطاقها 135 كيلومترا، وقد أقام نقاط مراقبة يمارس فيها السطو والقتل، وفق شهادات سكان المنطقة.

فيما دفعت هذه الهجمات شبه اليومية القوات المسلّحة النيجيرية إلى تسيير دوريات على طول هذا الطريق، وفق المصدرين العسكريين.