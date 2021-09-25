يواصل الطلاب الناجحون في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة 2021، وذلك بعدما أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بدء أعمال القبول الإلكتروني للمرحلة الثانية بالجامعات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول الموحد للجامعات الخاصة، محددة موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة، الاثنين المقبل، عند الساعة الثامنة مساء، موضحة الكليات والأماكن الشاغرة والمصروفات الخاصة بكل كلية عبر الموقع الإلكتروني.

إعلان نتيجة القبول بعد موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات

وعن موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة وإعلان نتيجة المرحلة، أوضحت الوزارة أنه سيجري إعلان النتيجة يوم الثلاثاء المقبل، وتوزيع الطلاب وفقا لرغباتهم والحد الأدنى للقبول بكل كلية، مضيفة أن المرحلة ستمتد لمدة 3 أيام، وتنتهي الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر، على أن يجري إعلان النتيجة في الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر، وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك نحو 25 ألف مكان شاغر بمختلف الكليات والتخصصات.

فتح باب التقديم المباشر للكليات للشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة 2021، جرى تحديده من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وعدد من رؤساء الجامعات، موضحة أنه جرت إتاحتها لطلاب الدور الثاني، على أن يجري فتح باب التقديم المباشر للكليات لعدد من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وكذلك الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي، بعد الانتهاء من قبول الطلاب المرشحين بالمرحلة الثانية ومعرفة الأماكن المتاحة لهم والشاغرة بالكليات.

وأوضحت المصادر أنه بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة، ستبدأ الجامعات في استقبال الطلاب لسداد قيمة المصروفات الدراسية وتقديم أوراق الالتحاق.