تنسيق المرحلة الثانية 2021.. حاسبات ومعلومات المنصورة «نظم وتكنولوجيا»

شهدت كلية حاسبات ومعلومات المنصورة، إقبالا كبيرا عليها خلال المرحلة الثانية لتنسيق 2021 من شعبة علمي علوم، والأمر الذي جعلها تقبل من مجموع 356 درجة، بنسبة 86.83% وأعلى على كثير من الكليات، وهي واحدة من 4 كليات للحاسبات والمعلومات تم إنشاؤها عام 1995 وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1996-1997 في الجامعات المصرية بهدف إعداد خريجين متخصصين في مجالات وكانت تضم قسمي نظم المعلومات وعلوم الحاسب، ثم تمت إضافة قسم تكنولوجيا المعلومات.

البرامج النوعية بكلية حاسبات ومعلومات المنصورة

يوجد في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، 3 برامج نوعية تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وهي: برنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج المعلوماتية الطبية، وبرنامج الذكاء الاصطناعي.

أقسام كلية حاسبات ومعلومات المنصورة

قسم تكنولوجيا المعلومات، ويدرس الطلاب في هذا القسم العديد من التقنيات الحديثة في الحاسب الآلي مثل: الوسائط المتعددة، إدارة الشبكات، تصميم المواقع، تكنولوجيا الإنترنت وهو يؤهل الطلاب للعمل في العديد من المجلات منها: تطوير مواقع الإنترنت، إدارة الشبكات، أمن الشبكات، تطوير الوسائط المتعددة.

قسم علوم الحاسب، وهو يؤهل الطالب في علوم الخوارزميات مثل: هياكل البيانات، لغات البرمجة المختلفة، الحاسبات العلمية كما يدخل في هذا القسم دراسة: الذكاء الصناعي، الرسم بالحاسب، قواعد البيانات والشبكات، ويمكن للخريجين الدارسين لهذا التخصص العمل في مجالات كثيرة مثل هندسة البرمجيات، الحسابات المالية، النمذجة، تصميم الألعاب، الرسم بالحاسب، الروبوت، الذكاء الصناعي، تطوير الأجزاء المادية للحاسب، الرسومات المتحركة، التكنولوجيا الحيوية

قسم نظم المعلومات: وهو يؤهل الطالب لأن يتخصص في المعلومات من تجميع وتخزين ومعالجة ونقل بين المؤسسات لإنتاج البيانات حيث يهتم بنظم المعلومات التي تساهم في حل المسائل باستخدام الحاسبات في عمليات إدارة الأعمال للحصول على المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرار، و يتعلم الطالب كيفية دمج التكنولوجيا في قطاع الأعمال عن طريق التخطيط وتحليل النظم وتصميمها وتطوير برمجيات التطبيقات ويمكن الطالب من برمجة التطبيقـات في الشركات، المستشفيات، الأعمال الحكومية، التسويق، المبيعات، الأعمال الاستشارية.