طاعنة سائق توك توك بالبدرشين: دفعته تمن أنه اتحرش بيا

بجسارة وملامح جامدة، لم تخل نظراتها من الشموخ، وقفت «س. ى»، 33 سنة، أمام فريق التحقيق معها، من مباحث الجيزة، تروى تفاصيل قيامها بطعن شاب يدعى «خالد. ر» 30 سنة ، سائق توك توك، بعد أن باغتته بعدة طعنات بسكين مطبخ اثنتان فى صدره وواحدة فى بطنه، ثم تركته وفرت هاربة، لينقل المتهم إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة، متأثرا بإصابته بتهتك فى عضلة القلب، ونزيف داخلى فى البطن وهبوط حاد فى الدورة الدموية.

مرضيتش اركب مع حد معرفوش

روت المتهمة تفاصيل الواقعة بقولها إنها تقيم فى قرية تابعة لمركز شرطة البدرشين، وخرجت منذ يومين من منزلها ظهرا، لشراء مفروشات من أحد المحال فى مدينة البدرشين، وظلت فترة تنتظر ركوب توك توك، تعرف صاحبه حتى تشعر بالأطمئنان: «مرضيتش اركب مع حد معرفوش، لحد ما شفت المتهم، هو أهله ناس طيبين وساكن قريب مننا، شاورت له، وقف لى وركبنى معاه».

تحرش وكلمات إباحية

وتابعت: «فى الطريق كان عمال يبص عليا فى المراية، قلت له أنت متعرفنيش؟، قال لى أزاى معرفكيش»، موضحة أن المجنى عليه بدأ فى الكلام بشكل سخيف ويلقى إيحاءات جنسية خلال كلامه، ويتعمد سب السائقين العابرين بكلمات إباحية: «كنت محرجة م الكلام، وندمت أنى ركبت معاه، لحد ما وقف التوك توك، وقال إن البنزين قطع وهيشغل الاحتياطى من زرار تحت الكرسى اللى أنا قاعدة عليه».

طعن المجنى عليه

وأوضحت المتهمة أنها فوجئت بالمتهم يمد يده على أماكن حساسة فى جسمها، ثم حاول تقبيلها بالقوة، فصدته، فقبض على مكان حساس، ولم يتركها إلا بعد أن أخبرته أن ما يفعله ليس وقته، وبالفعل أوصلها وأعطاها رقم هاتفه، فاتصلت به وقررت الانتقام، واتفقت معه على موعد، وعندما ركبت التوك توك معه، انهالت عليه بالطعنات وتركته وفرت هاربة، قبل أن يتم القبض عليها، ويصدر أمر بحبسها على ذمة التحقيقات.