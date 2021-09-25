القرش: نتوسع في زراعة القطن قصير التيلة في مصر.. الفدان ينتج 15 قنطارا

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة نجحت في زراعة القطن قصير التيلة، إذ يُنتج الفدان الواحد 15 قنطارًا، موضحًا أنه لأول مرة في مصر يتم التوسع في زراعة القطن قصير التيلة في كثير من المحافظات، موضحًا أن التوسع في زراعته جاء بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعته و بتكرار التجربة الموسم الجاري للعام الثاني على التوالي، بعد تقييم نتائج التجربة الأولى.

استيراد بذور للتجربة من الخارج

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية رشا مجدي، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه تم استيراد بذور للتجربة من الخارج، حيث تمت عملية الزراعة من الأقطان قصيرة التيلة في موعدها خلال شهر أبريل الماضي في منطقة شرق العوينات، وذلك بعد تقييم نتائج التجربة الأولى الموسم الماضي، كما أن مصر حصلت على شهادة دولية تؤكد مطابقة القطن المصري للمواصفات العالمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الدولة بشكل كامل تسعى لإنجاح منظومة القطن لأهميتها وقيمتها العالمية وعوائدها الاقتصادية، كما أن التوسع في المساحة المنزرعة وإعلاء القيمة الإنتاجية للأراضي الزراعية الموجودة بالفعل مشروع كبير، يتطلب استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن ومن بين الطرق لاستغلال كل الموارد تجميع مياه الأمطار والسيول في الساحل الشمالي الغربي.

الدولة أقامت خزانات جوفية لاستقبال المياه

وأوضح أن الدولة تبذل جهود مضنية في هذا الإطار، فضلا عن استثمارات لإعادة استخدام المياه مرة واثنين وثلاثة، من خلال فلترة بتنقية ثلاثية، فمياه الأمطار تستخدم دون أي معالجة، موضحا أن الدولة أقامت خزانات جوفية لاستقبال المياه، كما تم ضخ العديد من المليارات في هذا القطاع، التي أثرت بشكل كبير على إحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة، وهذا القطاع يتضمن كلا من الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي وجميع الأنشطة المرتبطة بها.

مصر تسعى لزيادة عدد رؤوس الماشية

وأكد أن مصر تهدف إلى تحسين السلالات لزيادة الإنتاج وعدد رؤوس الماشية، لذلك تقوم الدولة بمشروعات زراعية في التوسع الرأسي بالزراعة، كما أن الدولة تخلو تماما من أمراض الماشية وخاصة الحمى القلاعية، كما توجد أعمال من التنشيط وتحسين المناعة، للحفاظ على خلو البلاد من هذه الأمراض، وتم مضاعفة حملات التحسين من حملتين في السنة إلى 3 حملات، وتقوم بإرسال قوافل بيطرية لكافة ربوع الوطن، لجميع الفلاحين والمربين في بيوتهم في كل قرى وريف مصر.