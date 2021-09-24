الزراعة تعلق على ضبط 150 طن تقاوي ذرة شامية محظورة : أسعارها أقل

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضبط 150 طن تقاوي ذرة شامية محظورة في محافظة البحيرة، مؤكدًا أن بعض المزارعين يشترون تقاوي غير مضمونة أو مرخصة، لان أسعارها أقل، غير مبالين بأهمية جودتها.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر قناة «اكسترا نيوز»، أنه يجب الحصول على التقاوي المعتمدة من أجل إنتاج الجيل الأول من المحصول لضمان الإنتاجية الجيدة للأرض الزراعية، وتعظيم الأرباح للأراضي الزراعية.

وتابع متحدث وزارة الزراعة: «لدينا برامج نتابع من خلالها التقاوي، والتقاوي غير المرخصة، تتسبب في الحصول على الأجيال المتعاقبة من المحصول، وهو ما يقلل إجمالي الإنتاجية الزراعية»، مشددًا على أن مصر تبنت منهجا جديدا للتوسع في إنتاج الخضر والفواكه والمحاصيل الحقلية.

وأكد، أن الوزارة تنفذ عمليات الضبط والتفتيش باستمرار وبشكل دقيق، موضحًا أنه تكثف هذه الحملات على تقاوي الذرة الشامية لأن بعض ضعاف الضمير يتلاعبون فيها من أجل تعظيم أرباحهم: «لدينا مركز بحثي قادر على توفير احتياجات الدولة والفلاحين من التقاوي، ولدينا معهد المحاصيل الحقلية».

الرئيس السيسي يتابع ملف التقاوي

وأشار القرش، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ملف التقاوي بشكل كبير جدا، لضمان توفير جزء كبير من التقاوي التي تستوردها مصر.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أن الإدارة مستمرة في الضبطيات القضائية والضربات الاستباقية المتتالية، وفي إطار ذلك، وبعد تأكد المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية والاستعانة بقوة من مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة، جرى ضبط بائعين لتقاوي الذرة والتي أنتجت خارج منظومة الاعتماد والتفتيش الحقلي.