«متغير R.1» سلالة جديدة من كورونا ظهرت في أمريكا وتقلق العلماء

لا يكاد العالم يلتقط أنفاسه من تحور جديد لفيروس كورونا، حتى يجد نفسه أمام تحور آخر أشرس وأسرع انتشارًا، ففي حين كان العلماء يبحثون عن مواجهة «متحور دلتا» الجديد، حتى اكتشف الباحثون سلالة جديدة أخرى، تعرف باسم «متغير R.1»، التي انتشرت في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ما متغير R.1 الجديد من فيروس كورونا؟

وعلى الرغم من أن متغير R.1، لم يتم وصفه بعد على أنه نوع مثير للقلق، فقد حث الخبراء الناس على البقاء يقظين، لأنه قد يكون شديد العدوى، وهو ما ذكره موقع «timesofindia»، بعدما أصاب أكثر من 10000 شخص في جميع أنحاء العالم.

وبحسب تقرير المرضى والوفيات الأسبوعي، من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تُعد طفرات R.1 موجودة في الولايات المتحدة منذ أبريل 2021، وتم اكتشافها في دار رعاية المسنين في كنتاكي.

وينتمي «متغير R.1»، إلى سلالة من فيروس Sars-COV-2، وعلى الرغم من ذلك، قد يكون للمتغيرات المختلفة إمكانات وقيود مختلفة، على عكس السلالة الأصلية، ويمكن أن يؤثر الشكل الجديد على الأشخاص بشكل مختلف.

ما خطورة متغير R.1؟

كما يحتوي متغير R.1 على عدة طفرات، منها طفرة W152L في المجال الطرفي N، وهي منطقة من بروتين السنبلة التي تستهدف الأجسام المضادة التي يمكن أن تقلل من فعاليتها، حسب مركز السيطرة على الأمراض، وذلك بغض النظر عن طفرات الهروب المحتملة لبروتين السنبلة هو مجال ربط المستقبلات «E484K».

واتضح أن «R.1» يمتلك مجموعة من الطفرات الفريدة التي قد تؤدي إلى التكاثر وزيادة الانتقال، إلى جانب إظهار القدرة على التهرب من حماية اللقاح وعلاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة، وفقا لموقع «Indiatimes»، ومع ذلك لا يزال «متغير دلتا» هو السلالة الأكثر شراسة من فيروس كورونا COVID-19.

هل يخضع متغير R.1 للقاح كورونا؟

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور حسني سلامة أستاذ الكبد والمناعة والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إن اللقاحات المطروحة في الأسواق مصنعة كيميائيا بطريقة تمنحها التأقلم مع متحورات الفيروس التاجي، التي غالبا ما تكون صورتها ليست بالقوة السابقة، ولكن خطورتها في اختلاف أعراضها.

وأضاف «سلامة لـ«الوطن»، أن الحديث حول ظهور متغير «R.1» تسبب في بعض القلق لدى عدد من الناس، ولكن من يحصل على اللقاح فهو بنسبة كبيرة جدًا لن يتعرض لمثل تلك المتغيرات أو المتحورات، لأنه سيكتسب مناعة ضد الفيروس تجعل حال إصابته به تكون الأعراض بسيطة.