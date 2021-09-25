محافظة القاهرة: تكريم 3 عمال ضبطوا لصوص أسلاك الكهرباء بكوبري أكتوبر

أكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، موافقة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على صرف مكافأة لـ3 عمال من الإدارة المركزية للإنارة بعد ضبطهم لصوص أسلاك الكهرباء من أعمدة كوبري أكتوبر، مما تسبب في قطع التيار عن الكوبري لمدة 3 أيام متواصلة.

تسليم المتهمين للشرطة

أكد الشرشابي لـ« الوطن» أن العمال يستحقون التكريم، مشيرا إلى مكافأة كل من يقوم بعمل إيجابي، لافتا إلى أنه تم تسليم المتهمين إلى قسم الشرطة لاتخاذ ما يلزم حيالهم.

وأوضح أنه لن يسمح بأي تجاوزات، لافتا إلى أن هيئة النظافة بالقاهرة ليس لها شحاذين وعامل النظافة بها شريف وعفيف، وبالتالي كل من يقدم عمله على أكمل وجه سيتم مكافأته، لافتا إلى أن عامل النظافة مقاتل ويعمل في كل الظروف، وفى منظومة النظافة الجديدة العمال يواصلون العمل من أجل الحفاظ على نظافة شوارع وميادين القاهرة، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة.

الجمع السكني يحافظ على النظافة

وقال أن هيئة النظافة تتولى أعمال النظافة والإنارة والتجميل والتشجير بكل شوارع القاهرة مع وجود شركتين قطاع خاص لأعمال النظافة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة، مع تقديم كل الدعم لهما لإنجاح منظومة النظافة والحفاظ على جمال القاهرة، مشددا على أهمية الجمع السكنى للحفاظ على نظافة القاهرة.

وتشهد محافظة القاهرة حاليا تطبيق منظومة النظافة الجديدة في عدد من الأحياء وذلك للحفاظ على العاصمة والحد من السلبيات التي عانت منها القاهرة في السنوات السابقة في ظل وجود شركات أجنبية كانت تتولى منظومة النظافة في الأعوام السابقة.