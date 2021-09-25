«الصحة»: قد يتم دمج لقاحي كورونا والإنفلونزا معا

كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، عن مدة بقاء الأجسام المضادة في جسم الإنسان بعد أخذ لقاح كورونا، قائلة إن أن هذا الأمر قيد الدراسة، ولن يجرى الإعلان عن أية معلومة بشأنه، ولكن في الأغلب وكما هو متوقع من خلال تعاملنا مع التطعيمات للفيروسات، من الممكن أخذ تطعيم كورونا بشكل موسمي مع لقاح الانفلونزا الموسمي.

أضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، نطمئن المواطنين بأن هناك سيطرة على الوباء، لكن يجب أن نظل حذرين، إذ نتوقع زيادة في الإصابات والوفيات الفترة القادمة، « لاحظنا ارتفاع حالات الوفاة وده كان أمر متوقع، بس لازم نعمل على تقليل الأرقام دي الفترة المقبلة».

إشادة دولية بالوضع الوبائي في مصر

وعن إشادة دول العالم والمنظمات الدولية للوضع الوبائي في مصر، قالت مستشارة وزير الصحة إنه جرى عقد أكثر من لقاء وتداول البيانات والتجارب في مصر، «بدأنا نتكلم عن المجهودات اللي بتعملها مصر عشان نقدر نقاوم الجائحة، ونوضح أرقامنا في الوضع الوبائي، مع التطعيمات بطريقة فيها سرعة أكتر، من فترة لفترة الوضع الوبائي يتغير، كل العوامل دي مع بعض بدأت أنها تعطي صورة كويسة».

«الصحة»: جاري دراسة دمج لقاحي كورونا والإنفلونزا معا

أماعن أخذ بشكل موسمي على جرعة واحدة أم أثنين، قالت مستشار وزيرة الصحة «فيه كذا لقاح في طور الدراسة يبقى جرعة واحدة، جونسون أصلا جرعة واحدة، سبوتنيك لايت فيه منه جرعة واحدة، وفيه دراسة أن اللقاح يبقى بالتنقيط في الأنف ده هيدي حماية كمان ضد نقل العدوى مش بس مسألة حماية ضد المرض نفسه، ممكن نعمل دمج كذا نوع مع بعض، يعني ممكن ندمج لقاح الانفلونزا مع لقاح كورونا، ده كله في ضوء الأبحاث والتطوير».