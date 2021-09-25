«العدوي»: أتوقع استمرار تصاعد المنحنى الوبائي للموجة الرابعة لفيروس كورونا

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة سابقًا، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا بدأت في مصر منذ 3 أسابيع، موضحًا أن المستشفيات خلال تلك الفترة سجلت منحني وبائي تصاعدي، وهو الأمر الذي كان متوقعًا من قبل بسبب ما حدث بعدد من البلدان المجاورة.

«العدوي»: من المتوقع استمرار الارتفاع في المنحني الوبائي خلال الـ4 أسابيع المقبلة

وأضاف «العدوى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، من المتوقع أن يستمر الارتفاع في المنحني الوبائي خلال الـ3 أو 4 أسابيع المقبلة، ومن الضروري الالتزام بالاجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة والحصول على التطعيم من أجل رفع معدلات الأجسام المضاده في أجسام المواطنين، وللحيلولة دون تفاقم الأعراض الجانبية جراء الإصابة.

العدوى: مصر لا تعاني أزمات تتعلق بتوفير التطعيمات

وأوضح أن مصر لا تعاني أية أزمات تتعلق بالتطعيمات أو إعطائها للمواطنين، إذ أن الدولة حرصت على تنوع مصادر اللقاح من الدول المختلفة، ويجب على الجميع دعوة المواطنين في الحصول على اللقاح حتى لا تزيد الأعراض الجانبية للمصابين بالفيروس والتي تصل إلى الوفاه.

وناشد عادل العدوي، المواطنين، بضرورة التسجيل لأخذ لقاح كورونا في المراكز التي خصصتها وزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة، موضحًا أن اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا، لكنه يجنب المطعمين مضاعفات الإصابة.