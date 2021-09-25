السيطرة على حريقين في عقارين بالمرج والوراق

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في إحدى الشقق السكنية بالمرج، وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء إشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن الحريق شب في شقة سكنية تقع في الطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل، ورجحت المعاينة أن الحريق بسبب ماس كهربائي، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

السيطرة على حريق في الوراق

في سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة الوراق، وتبين من خلال الفحص والتحري أن الحريق شب في شقة بالطابق الأول بعقار مكون من 3 طوابق.

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، ورجحت التحريات أن الحريق ماس كهربائي، وأمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.