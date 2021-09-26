بوابة مصر الرقمية تعود للعمل.. وخدمة إضافة الأبناء للتموين «غير متاحة»

عادت بوابة مصر الرقمية للعمل مرة أخرى قبل قليل، بعد توقف دام طوال أمس السبت، بسبب إجراء عمليات صيانة على «سيستم البوابة».

إجراء صيانة

ومع عودة بوابة مصر الرقمية للعمل، بعد إجراء الصيانة وتنشيط الخدمات الحكومية عليها مرة أخرى، لا تزال الخدمة «غير متاحة» لبعض أيقونات الخدمات التموينية التي تقدم عبر بوابة مصر الرقمية، خاصة أيقونة «إضافة الأبناء غير المقيدين للتموين» وأيقونة «ضم أفراد أسرتي».

وكانت بوابة مصر الرقمية، بثّت رسالة في الصباح الباكر من اليوم الأحد، جاء مفادها كالتالي: «بوابة مصر الرقمية في حالة الصيانة، وجار أخذ نسخة احتياطية وستعود البوابة للعمل الساعة التاسعة صباحا».

وفي تصريحات سابقة للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد لـ«الوطن» أنّ البوابة كانت متوقفة بسبب إجراء إصلاح على نظام قواعد البيانات للبوابة، مؤكدا أنّ خدمات بوابة مصر الرقمية سيتم تفعيلها مرة أخرى، عقب الانتهاء من عمليات الإصلاح التي تجرى حاليا على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

وتقدم بوابة مصر الرقمية للمواطنين 11 خدمة حكومية متاحة عبر بوابة مصر الرقمية، للاستفادة من هذه الخدمات إلكترونيا دون حاجة المواطنين للذهاب إلى المكاتب الحكومية لإنهاء خدماتهم.

خدمات الحكومة على بوابة مصر الرقمية

1- التوثيق.

2 - الشهر العقاري.

3 - التموين.

4 - التأمين الاجتماعي.

5 - رخصة.

6 - الأحوال المدنية.

7 - مركبات.

8 - الضرائب العقارية.

9 - المحاكم.

10 - السجل التجاري.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

3- إصدار بطاقة تموين جديدة.

4- نقل من محافظة إلى أخرى.

5- فصل اجتماعي.

6- ضم أفراد الأسرة.

7- الاستعلام عن الصرف.

8- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

9- إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

10- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

وتشترط بوابة مصر الرقمية، إنشاء حساب عبر البوابة للدخول على الخدمات الحكومية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة.