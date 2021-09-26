لو «يوتيوبرز أو بلوجرز».. تعرف على الأوراق المطلوبة لفتح ملف ضريبي

يتعين على «اليوتيوبر» و«البلوجر»، الفترة الحالية، التعرف على الأوراق المطلوبة لفتح ملف ضريبي، حتى يتثنى لهم الالتزام بنداءات مصلحة الضرائب المصرية، بعدما طالبت يوم أمس، الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي «البلوجرز – اليوتيوبرز» بالتوجه إلى مأمورية الضرائب؛ لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

تتضمن إيصال استهلاك كهرباء باسم المالك

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنّ الأوراق المطلوبة لفتح ملف ضريبي، تتضمن الآتي:

ـ عقد الإيجار مثبت التاريخ «صورة ضوئية والاطلاع على الأصل».

ـ صورة بطاقة الممول سارية «مع تقديم الأصل».

ـ صورة توكيل في حالة حضور وكيل الممول «الاطلاع على الأصل».

ـ إيصال تأمين العداد أو إيصال استهلاك كهرباء باسم المالك أو المستأجر «حديث».

ـ عقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتباريين «شركة تضامن- توصية بسيطة»، على أن يكون مصدقًا عليه من الشركاء بالشهر العقاري أو مسجل محكمة.

ـ صور بطاقات الشركاء «الاطلاع على الأصول».

ـ صورة الترخيص في بعض الحالات، التي تلتزم ترخيص مثل الصيدليات أو المصانع أو المدارس.

وتبلغ ضريبة القيمة المضافة 14% من إجمالي الإيرادات خلال العام، وعلى «البلوجرز واليوتيوبرز» توريدها إلى المصلحة ويتم تطبيقها على من يصل حجم إيرادتهم 500 ألف جنيه في العام.

التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط

وأضافت مصلحة الضرائب: «يتعين على صانعي المحتوى، التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10%»، موضحة أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول، عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.