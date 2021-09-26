تعد رخصة القيادة وثيقة تسمح لحاملها بقيادة سيارة ملاكي أو دراجة نارية، سارية لمدة 10 سنوات من تاريخ الإصدار؛ إذ يبحث المهتمون بشراء «موتوسيكل» في المستقبل القريب، عن الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة دراجة بخارية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة دراجة بخارية، وفقا للموقع الرسمي لدليل الخدمات العامة على النحو التالي:

الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة دراجة بخارية

ويشترط لاستخراج رخصة الدراجة البخارية الآتي:

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا.

- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب «باطنة، رمد»، وعدم وجود ضعف نظر أو إعاقة بدنية تتسبب في عدم قدرته على القيادة.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة دراسية أو محو الأمية.

- الحصول على شهادة طبية للنظر وفصيلة الدم.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة.

- الانتهاء من اختبار الإشارات الشفهية وكذلك العملي في المرور.

- سداد الرسوم المقررة قانونًا واستلام الرخصة.

فيما تمثلت الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة في الآتي:

1. تقديم طلب على النموذج المعد لذلك لقسم المرور المختص.

2. تقديم إثبات الشخصية ومحل الإقامة.

3. تقديم الرخصة المنتهية.

4. شهادة المخالفات.

إجراءات استخراج رخصة قيادة خاصة

- تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة/دراجة آلية/جرار زراعي على النموذج المُعد لذلك.

- إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

- إجراء اختبار عملي في القيادة.

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

وتقسي مخالفات المرور لـ5 شرائح، وإعطاء 50 نقطة مرورية لكل سائق خلال فترة التراخيص، ومن تلك المخالفات في الشرائح:

الشريحة الأولى:

- خصم نقطة وغرامة من 100 إلى 200 جنيه.

- يجوز فيها التصالح بدفع نصف قيمة الحد الأدنى للعقوبة خلال 7 أيام.

- المخالفات منها عدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء، القيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبته بالرخصة، التدخين داخل مركبات النقل الجماعي، عدم حمل رخصة في أثناء القيادة.

الشريحة الثانية:

- خصم نقطتين ودفع غرامة من 200 إلى 400 جنيه.

- يجوز فيها التصالح خلال 7 أيام، بدفع نصف قيمة الحد الأدنى بإدارة المرور أو بالبريد.

- المخالفات منها تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 10 كم /س، عدم استخدام حزام الأمان، عدم استخدام خوذة الرأس لقائدي الدراجات الآلية، استخدام المحمول في أثناء القيادة، الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر.

الشريحة الثالثة:

- خصم 3 نقاط ولا يجوز فيها التصالح.

- دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه أو الحبس في مدة لا تزيد عن شهر.

- المخالفات منها تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 20 كم/س، قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية الصلاحية، قيادة مركبة برخصة لا تجيز قيادتها، القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر، إيقاف مركبات النقل للركاب في المناطق السكنية أو على الطرق في غير الأماكن المُصرح بها.

الشريحة الرابعة:

- خصم 4 نقاط.

- غرامة مالية من 2000 إلى 4000 أو الحبس في مدة لا تزيد عن 3 شهور.

- لا يجوز فيها التصالح وعقوباتها مغلظة.

- المخالفات منها تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س، استعمال المركبة في غير الغرض المبين برختصها، الامتناع عن تقديم الترخيص لرجال الشرطة، قيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحظي، وعدم الالتزام بمسافات الأمان.

الشريحة الخامسة:

- خصم 5 نقاط وتوقيع غرامة مالية من 4000 إلى 8000 جنيه والحبس في مدة لا تزيد عن 6 شهور.

- لا يجوز فيها التصالح.

- المخالفات منها تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س، قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بياناتها أو مواصفاته الفنية، السير عكس الاتجاه، القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.