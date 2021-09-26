تعرف على عدد أيام الحضور في الجامعات للعام الدراسي 2021 - 2022

شدد المجلس الأعلي للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه الأخير، بضرورة الاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث أكد المجلس ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، خلال عدد أيام الحضور في الجامعات 2021 - 2022، والتي تصل إلى 30 أسبوعا خلال العام الدراسي الجديد لكل من الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، تنفيذا للخريطة التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

تعرف على نظام الدراسة بالجامعات لعام 2021 /2020

وعن نظام الدراسة للعام الدراسي الجديد وكذلك عدد أيام الحضور في الجامعات 2021 - 2022، كشفت مصادر بالأعلى للجامعات، أن الحضور سيكون في الجامعات العام الجاري وفقا لمستجدات الفيروس وما يرصد على أرض الواقع من متغيرات بشأن أزمة الفيروس، وأن هناك أكثر من سيناريو للحضور والدراسة بالجامعات، الأول يتمثل حال انخفاض أعداد الفيروس وثباتها مع تطعيم المجتمع الجامعي بالكامل، فهنا يكون الحضور يوميا إلى الكليات، كما كان الوضع قبل أزمة كورونا المستجد كوفيد 19، وبالتالي تتراوح عدد أيام الحضور في الجامعات 2021 - 2022، من 5 أيام إلى 6 أيام وفقا للإجازات في كل جامعة، وتوزع الجداول الدراسية والمقررات علي مدار الأسبوع، بالإضافة إلى أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد تقدر بحوالي 16 أسبوعا.

سيناريو خاص للجامعات حال زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا

وبالنسبة للسيناريو الثاني لعدد أيام الحضور في الجامعات 2021 - 2022، فإنه يكون حال زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، فتستمر الجامعات في تطبيق نمط التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، وهنا يكون الحضور للطلاب في الجامعات وفقا للنمط، يومين للشعبة الأدبية، و 3 أو 4 أيام للشعبة العلمية، ويقتصر الحضور داخل الجامعات على المناهج والمواد الدراسية التي تستلزم الحضور إلى الجامعة كالتدريبات العملية والسكاشن، والاعتماد بنسبة لا تقل عن 80% على التعليم عن بعد، خاصة وأنه بدءا من العام الدراسي الجديد ستودع الجامعات الكتاب الورقي وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، ويجرى الاعتماد على الكتاب الإلكتروني.