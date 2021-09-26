مواعيد جلسات المزايدات العلنية لاستغلال شواطئ وكافيهات الإسكندرية

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية، عن طرح مزايدات علنية ومناقصات عامة بعدد من شواطئ الإسكندرية لاستغلال الشواطئ والكافيهات والمطاعم الواقعة على طريق الكورنيش.

وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية، في إعلانها، اليوم، أن المزايدات تجري وفقا لمواعيد محددة لطرح عملية الاستغلال من خلال المزايدات العلنية العامة.

جلسة يوم الأربعاء 29 /9 /2021

1- استغلال شاطيء جليم شرق الإسكندرية العام، تشغيل ليلي بنطاق حي شرق، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت مبلغ 15 ألف جنيه، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الأحد 3 /10 /2021

2- استغلال مطعم وكافيتريا ميامي بنطاق حي المنتزة أول، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

جلسة يوم الإثنين 4 /10 /2021

3- استغلال مطعم وكافيتريا سيدي جابر بنطاق حي شرق، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

جلسة يوم الثلاثاء 5 /10 /2021

استغلال عدد من كافيهات كورنيش الإسكندرية وعلى راسها مطعم وكافيتريا سبورتنج بنطاق حي شرق، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيها.

جلسة يوم الأحد 10 /10 /2021

5- عملية استغلال صالة اللياقة البدنية أسفل مدرج 9 بإستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت مبلغ 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الثلاثاء 28 /9 /2021

6- عملية إصلاح وصيانة وتوريد قطع الغيار للسيارات والمعدات التي تعمل بالإدارات والجهات التابعة للديوان العام، وتبلغ قيمة التأمين المؤقت من مبلغ 1800 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه للبند طبقاً للجدول الموضح بكراسة الشروط والمواصفات، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد بجوار محكمة الاستئناف، ويمكن التواصل من خلال رقم تليفون وفاكس/ 034234140

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط، ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات عن طريق موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

شروط التقدم لتأجير شواطئ وكافيهات الإسكندرية

- تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

- آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية.