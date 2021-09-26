عرض 35 شخصًا على النيابة.. رفضوا دفع غرامة الكمامة

تواصل وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الجائحة.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 9345 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:

ـ ضبط 9345 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9310 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

ـ تحرير 654 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ـ ضبط 219 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1096 أرجيلة.