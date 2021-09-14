تحرير أكثر من 261 ألف مخالفة بسبب عدم ارتداء الكمامات منذ 7 يناير

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه منذ القرار الخاص بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الفتح والغلق وحتى 9 سبتمبر الماضي، فإن عدد المحال التي تم غلقها وحتى تاريخه 12544 محلا، وأكثر من 92 ألف سوق، وأكثر من 90 ألف مطعم، حيث أغلقت لمدة 14 يوما، ثم تدفع 4000 جنيه، كما جرى غلق أكثر من 113 ألف كافيه وأكثر من 102 ألف ورشة، وتحرير أكثر من 91 ألف مخالفة ضد قاعات المناسبات، كما تم غلق أكثر من 91 مركزا للدروس الخصوصية، ومنذ 7 يناير الماضي جرى تحرير 261846 مخالفة بسبب عدم ارتداء الكمامات.

أول شهر أكتوبر المقبل ستشهد العمل بالمواعيد الشتوية

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن بداية شهر أكتوبر المقبل ستشهد العمل بالمواعيد الشتوية وذلك فيما يتعلق بالمحال التجارية، حيث ستبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، أو الحادية عشرة مساء يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات.

مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات

وأردف: «أما فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات داخل المولات، فسيبدأ العمل من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل أو الواحدة صباحا يومي الخميس والجمعة ومنتصف الليل، على أن تعمل خدمة توصيل المنازل لمدة 24 ساعة صيفا وشتاء».

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة: «بالنسبة لورش العمل الموجودة داخل الكتل السكنية، فإنها ستعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحا ويستثنى من ذلك الورش على الطرق ومحطات الوقود والخدمات العاجلة للمواطنين».

وأوضح، أن محال السوبر ماركت والصيدليات ومحال الخضروات والفواكه سيسمح لها بأن تعمل لمدة 24 ساعة صيفا وشتاء، أما المخالفين فإنهم يتم التنبيه عليهم والمتابعة لمدة 15 يوما، وإذا تكررت المخالفة فإنه يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يفتح إلا بإقرار كتابي من المركز التكنولوجي التابع له.