آخر أخبار المدارس.. غرفة عزل وكاشف حراري ورشاش تعقيم استعدادا للدراسة

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2021، يبحث أولياء الأمور عبر محرك البحث جوجل عن آخر أخبار المدارس واستعدادها للدراسة، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها لمنع تفشي فيروس كورونا في المدارس حفاظا علي صحة الطلاب، وطبقاً للخريطة الزمنية المعلنة لبدء الدراسة، فمن المقرر أن تبدأ الدراسة يوم 9 أكتوبر وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.

أخبار المدارس.. تعليمات للإدارات بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية

وأصدرت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تعليمات مهمة للإدارات التعليمية والمدارس، بتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشات التعليمية «الإدارات التعليمة - المدارس» للحفاظ على سلامة الطلاب، مطالبة بالتأكد من وجود غرفه عزل بكل منشأه تعليمية «ديوان إدارة – مدرسة».

وأكدت المديريات التعليمية، على وجود رشاش تعقيم وكاشف حراري ومواد تطهير وتعقيم بكل منشأه تعليمية «ديوان إدارة – مدرسة»، وطالبت المديريات الإدارات التعليمية، بإرسال بياناتها فورا لإدارة التربية البيئية والسكانية بالإدارات للعرض على وكيل الوزارة بتمام الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، وتنفيذ التعليمات بدقة.

أخبار المدارس.. انتصارات أكتوبر وفضل الشهادة أول حصة بالعام الجديد

وكانت من ضمن أخر أخبار المدارس، ما أصدره قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم التعليم الفني بشأن توجيه للمدارس، بتنفيذ المحاضرة الأولى بجميع مدارس الجمهورية عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور أبطال القوات المسلحة وتعميمها على جميع المدارس بالإدارات التعليمية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ كلمة الصباح في الإذاعة المدرسية في طابور المدرسة وكذلك الفترة الأولى للتحدث عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور أبطال القوات المسلحة البواسل.