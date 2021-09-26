استمرار عمليات الإحلال والتجديد للسكة الحديد في سوهاج

شهدت خطوط السكة الحديد في محافظة سوهاج، انتظام حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري لجميع القطارات المكيفة وVip، والمميزة والروسي، مع تأخير بسيط في المواعيد بسبب أعمال الصيانة على خط الصعيد، فضلا عن تغيير إشارات المزلقانات ضمن خطة وزارة النقل والمواصلات تنفيذا لتعليمات وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، وبناء على تعليمات القيادة السياسية لمنع وقوع حوادث القطارات المتكررة في الآونة الأخيرة، وكان أهما هذا العام تصادم قطارين في مركز طما بمحافظة سوهاج.

انتظام حركة السكة الحديد في سوهاج

وقال مصدر مسؤول في السكة الحديد في سوهاج، إن جميع القطارات منتظمة ولا يوجد تعطيل في الحركة، ولكن يوجد تأخير ما بين نصف ساعة و20 دقيقة للرحلة، بسبب أعمال الصيانة والتجديد، مشيرا إلى انتهاء أعمال الصيانة في القريب العاجل ولن يكون هناك تأخير في مواعيد وصول وقيام القطارات بالخطين القبلي والبحري.

السكة الحديد في سوهاج .. استمرار أعمال إحلال وتجديد الخطوط

وأكد المصدر، أن أعمال الصيانة والتجديد في شريط السكة الحديد تجري بطول 250 كيلو تقريبا، وتم الانتهاء من غالبيتها، كما يتم تطوير إشارات المزلقانات في أكثر من 12 مزلقانا، كما يجري حاليا الانتهاء منها، وفق للمواصفات العالمية التي أقرها خبراء وشركات متخصصة، لافتا إلى أن مرفق السكة الحديد من أهم المرافق وهناك اهتمام رئاسي وحكومي بها، كاشفا عن تغيير عربات القطار 90 مميز إلى العربات المحسنة «تحيا مصر»، وأن أعمال التغيير سوف تشمل القطارات الأسباني التي لا تزال قديمة.