شروط وخطوات إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة المنصورة

بدأت جامعة المنصورة في الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022 بإنهاء إجراءات قيد الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، والذين جرى ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق لكليات الجامعة، وتبدأ الإجراءات بالحصول على بطاقة الترشيح، ثم الحصول على لقاح فيروس كورونا، وبعدها إجراء الكشف الطبي ثم التوجه إلى إدارة شئون الطلاب لتقديم الأوراق وسداد المصروفات، وعند حصول الطلاب المستجدين على بطاقة الترشيح يتم حجز موعد ومكان الكشف الطبي.

الحصول علي لقاح كورونا للطلاب

وتضمن الكشف الطبي، هذا العام، ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مع مراعاة الطلاب الذين تم تطعيمهم خارج الجامعة إحضار ما يفيد حصولهم على التطعيم وتسليمه إلي العيادة الطبية، التي سيتم توقيع الكشف الطبي بها، وبالنسبة للطلاب أقل من 18 سنة في 1/10/2021 لا يتم حجز موعد للتطعيم للوقاية من فيروس كورونا، وإنما يتم الدخول على موقع ابن سيناء مباشرة لحجز الكشف الطبي.

ويقوم الطالب الذي بلغ سن 18 سنة فأكثر في 1/10/2021 بالتسجيل على موقع وزارة الصحة www.egcovac.mohp.goc.eg وذلك قبل الدخول على نظام ابن سينا واختيار مركز التطعيم بجامعة المنصورة في الخانة الخاصة بمركز التطعيم الذي يرغب في الحصول على اللقاح به، ويجب على الطالب مراعاة الدقة الشديدة في البيانات التي يقوم بتسجيلها على الموقع.

الدخول على نظام ابن سيناء لتحديد موعد الكشف الطبي

ويحصل الطالب الذي أتم التسجيل بموقع وزارة الصحة على رقم التسجيل المكون من 20 رقما، ويقوم الطالب بطباعة عدد 2 نسخة من استمارة طلب اللقاح وتدوين رقم التسجيل المكون من 20 رقما عليها ليتم تسليمها إلى العيادة الطبية التي سيتم توقيع الكشف الطبي بها.

ويدخل الطالب على نظام ابن سينا لإدارة المستشفيات من خلال الرابط http://sce.mans.edu.eg/mus/studentPortal/ ويتم الدخول بالرقم القومي واختيار الكلية المرشح لها، وتسجيل الرقم المكون من 20 رقما الذي حصل عليه من موقع وزارة الصحة على نظام ابن سينا، ويتم الضغط على الدفع الإلكتروني للحصول على كود فوري.

طريقة دفع مقابل الكشف الطبي

ويدفع الطالب مقابل الكشف الطبي باستخدام كود فوري ثم يدخل مرة أخرى بنفس الطريقة لتسجيل بياناته واستيفاء الاستمارة الطبية ويظهر له مكان وموعد الكشف الطبي.

ويمكن للطالب تغيير بياناته قبل يوم الكشف الطبي ويلتزم الطالب بالمكان والموعد المحددين للكشف والتطعيم، وإذا لم يحضر الطالب في الموعد المحدد يمكنه الدخول على النظام وحجز موعد جديد.

ويتوجه الطالب في الموعد المحدد للكشف الطبي والتطعيم ضد فيروس كورونا ومعه عدد 2 استمارة تلقي اللقاح وعدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي، وبعد توقيع الكشف الطبي يمكن للطالب التوجه للكلية المرشح لها لاستكمال إجراءات القيد وسداد الرسوم الدراسية.