يواصل الطلاب الناجحين في الدور الثاني بامتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبتين العلمي والأدبي، تسجيل رغبات تنسيق القبول للجامعات الخاصة، عبر الموقع الإلكتروني الذي أتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب، قبل إغلاق باب تسجيل الرغبات غدا، حيث حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للكليات الخاصة 2021، المقرر أن يكون مساء الثلاثاء المقبل بعد الساعة الخامسة.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للكليات الخاصة

وقالت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للكليات الخاصة 2021، إنّه بعد ظهور النتيجة، سيتم تحديد فترة سداد المصروفات الدراسية للبرامج والكليات المختلفة، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّه سيتم منح فرصة لسداد للمصروفات الدراسية لجميع الطلاب لا تقل عن 5 أيام عمل، يتم من خلالها السداد للمصروفات والتقدم مباشرة وفقا للقواعد التي تحددت عبر الموقع الإلكتروني.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للكليات الخاصة.. التأجيل «وارد»

وتابعت المصادر، أنّ تأجيل موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للكليات الخاصة 2021 أمر وارد، حال مدّ فترة تسجيل رغبات تنسيق الالتحاق بكليات الجامعات الخاصة، لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للاختيار بين الكليات المختلفة، والتقدم واختيار الكليات وفقا لتخصصاتهم ورغباتهم التي تؤهلهم للتميز والإبداع في الكليات.

وأكدت المصادر، أنّه جرى التشديد على الجامعات الخاصة كافة، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، أثناء استقبال أوراق الطلاب والمصروفات الدراسية ضمن إجراءات الدولة لمواجهة المرض.