ما هي خدمات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية بعد إجراء الصيانة؟

عادت بوابة مصر الرقمية للعمل مرة أخرى، صباح الأحد، بعد توقفها لمدة تزايدت عن يوم كامل، بسبب إجراء صيانة بها وإصلاح لسيستم البوابة، طبقا لتصريحات أدلى بها لـ «الوطن»، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تنشيط الخدمات الحكومية إلكترونيا للمواطنين

وبعد عودة بوابة مصر الرقمية للعمل مرة أخرى وتنشيط خدماتها الحكومية المقدمة للمواطنين، لا تزال هناك بعض الخدمات لم يتم تفعيلها والتي تتعلق بالخدمات التموينية على وجه التحديد.

وزير الاتصالات يؤكد إجراء إصلاح على بوابة مصر الرقمية

فيما أكدت مصادر من وزارة الاتصالات لـ«الوطن»، أن أي خدمة لا تزال غير متاحة بعد إجراء الإصلاح على بوابة مصر الرقمية هي لم يتم إلغائها، وإنما يتم تنشيطها مرة أخرى بعد الانتهاء الكامل من تحديث قاعدة بيانات السيستم.

وتأتي من بين الخدمات التموينية غير النشطة حاليا على بوابة مصر الرقمية خدمة «ضم أفراد أسرتي»، وخدمة «إضافة الأفراد غير المقيدين تموينيا»، حيث تتعلق هاتان الخدمتان بالبطاقات التموينية.

إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية للتموين

ونوهت مصادر مطلعة لـ «الوطن»، أن ما أعلنته بوابة مصر الرقمية منذ أسبوع بشأن إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية والتي لا يتعدى دخلها الشهري عن 2400 جنيه، ولا يتعدى معاشها الشهري عن 1500 جنيه، أدى إلى تزايد زيارة المواطنين للرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية، مما أحدث نوعا من الضغط عليها بسبب إقبال المواطنين على إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية، لابد من إنشاء حساب لرب الأسرة أولا على الرابط الرسمي للبوابة.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

3- إصدار بطاقة تموين جديدة.

4- نقل من محافظة إلى أخرى.

5- فصل اجتماعي.

6- ضم أفراد الأسرة.

7- الاستعلام عن الصرف.

8- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

9- إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

10- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.