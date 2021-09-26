تنزيل مواليد على بطاقة التموين.. 5 شروط والأولوية للأسر المستحقة

حددت بوابة مصر الرقمية في الرسالة التي بثتها على صفحتها الرئيسية شروط تنزيل المواليد على بطاقة التموين، بشرط أن يكونوا هؤلاء المواليد هم أبناء للأسر الأولى بالرعاية المشمولين في القرار الوزاري الأخير للدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

تنزيل مواليد التموين.. إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية

وأكدت بوابة مصر الرقمية في نص الرسالة المنشورة على صفحتها الرئيسية أنه لا يوجد تنزيل مواليد على بطاقة التموين حاليا، وأن المتاح هو «إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وذلك إذا كان راتبك أقل من 2400 جنيه أو معاشك أقل من 1500جنيه ولا يزيد إجمالي أفراد البطاقة على 4 أفراد».

قرار التموين بأحقية الأسر الأولى بالرعاية في بطاقات التموين

وحدد القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شروط تنزيل مواليد على بطاقة التموين، والذي أعلنه يوم 17 يونيو 2021، وأقر أحقية ما يقرب من 22 فئة اعتبرهم القرار هم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا في استخراج بطاقة تموين جديدة، وإضافة أبناءهم على ألا يزيد عدد البطاقة التموينية الواحدة عن 4 أفراد.

شروط تنزيل مواليد على بطاقة التموين

1- الإضافة متاحة فقط لأبناء الأسر الأولى بالرعاية.

2- الإضافة متاحة لمواليد أعمار 2005 حتى 2015.

3- الحد الأقصى عند إضافة المواليد يجب ألا يزيد عن 4 أفراد للبطاقة الواحدة.

4- يجب ألا يزيد دخل رب الأسرة عن 2400 جنيها إذا كان موظفا بجهة حكومية أو خاصة.

5- يجب ألا يزيد معاش رب الأسرة عن 1500 جنيها إذا كان من أصحاب المعاشات.

أحقية الأسر الأولى بالرعاية

فيما أكدت مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن»، أنَّ الأسر الأولى بالرعاية يحق لها إضافة المواليد من خلال إصدار بطاقة تموين جديدة وإضافة الأبناء عليها، أو إذا كان لديهم بطاقات تموين بالفعل وصادرة منذ فترة يحق أيضا لهم إضافة المواليد.