من هو الدكتور قاسم عبده قاسم صاحب الـ40 كتابا الذي رحل اليوم؟

يبحث كثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، عن اسم الدكتور قاسم عبده قاسم، الذي رحل منذ ساعات قليلة، عن عمر ناهز 79 عاما، وهو مؤرخ ومترجم مولود بالقاهرة في 26 مايو 1942، وهو أستاذ متفرغ بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وتخصص في تاريخ العصور الوسطى.

قاسم عبده قاسم يحصل على ماجستير في تاريخ العصور الوسطى

وحصل قاسم عبده قاسم، على ماجستير في تاريخ العصور الوسطى من جامعة القاهرة سنة 1972، ثم على درجة الدكتوراه من قسم التاريخ بجامعة القاهرة سنة 1975، بمرتبة الشرف الأولى، وكان عضوا بعدد من الجمعيات العريقة، بينها عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، عضو لجنة التاريخ فى المجلس الأعلى للثقافة، عضوية عدد من الجمعيات العلمية فى مجال التاريخ والفولكلور والاجتماع، المشرف العام على «دار عين للدراسات الإنسانية والاجتماعية» منذ سنة 1991.

قاسم عبده قاسم يحصل على جائزة الدولة التشجيعية

وحصل المؤرخ الراحل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1983، وشهادة تقدير للتميز فى الإنتاج الأدبى من جمعية الآداب من مصر، عام 1985، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من مصر، عام 1983، وجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة، عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام 2008.

أهم كتب قاسم عبده قاسم

وأثرى الدكتور قاسم عبد قاسم، المكتبة العربية، بالعديد من المؤلفات في مجالي التاريخ والترجمة، تتجاوز الـ40 كتابا، تناولت جميعها التاريخ في كل المراحل، وأبرزها.

- النيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، القاهرة، عام 1987،

- ماهية الحروب الصليبية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1990.. عدة طبعات في الكويت «ذات السلاسل» والقاهرة «دار عين»

- التاريخ الوسيط: قصة حضارة البداية والنهاية «جزءان»، القاهرة، عامى 1984، 1987.

- بين التاريخ والفولكلور، القاهرة، 1993.

- حضارة أوروبا العصور الوسطى (مترجم)، القاهرة، عام 1994.

- في تاريخ الأيوبيون والمماليك (عدة طبعات) آخرها عن دار عين للدراسات والبحوث، القاهرة، عام 2010

- عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعي، القاهرة، عام 1998.

- أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك، الهيئة العامة لقصور الثقافة 2011.