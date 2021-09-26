«التعليم» تشكل قاعدة بيانات أساسية لتطعيم طلاب المرحلة الثانوية

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد لتطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح كورونا تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، والتي أكدت ضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، من خلال تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، وتطعيم طلاب المرحلة الثانوية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان في مختلف المحافظات.

وأكدت مصادر مطلعة في المديريات لـ«الوطن»، أنّه جار تشكيل قاعدة بيانات أساسية لطلاب المرحلة الثانوية، تمهيدا لتطعيمهم بلقاح كورونا، موضحين أنّ قاعدة البيانات تشمل جميع طلاب المرحلة، اعتبارا من الصف الأول حتى الثالث الثانوي، الذين سيتم تطعيمهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

قادة بيانات أساسية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية

وأضافت المصادر، أنّ قاعدة البيانات الأساسية تتم بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، وجرى التنبيه على الإدارات بإجراء حصر شامل للطلاب المستهدف تطعيمهم بلقاح كورونا وإرسال هذه البيانات كاملة للمديريات، حتى تكون الوزارة على علم كامل بأعداد الطلاب المستهدفين على مستوى الجمهورية.

وتابعت المصادر، أنّه سيتم التنبيه على جميع طلاب المرحلة الثانوية، بالالتزام بالمواعيد المحددة لتلقي اللقاح والتي ستعلن قريبا، وأشارت إلى أنّه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في المدارس.

شوقي: الدراسة حضورية في المدارس مع مراعاة الإجراءات الاحترازية

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنّ التطعيم إلزامي لضمان سير العملية التعليمية، لافتا إلى أنّ الدراسة حضورية في المدارس، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أنّ العام الدراسي الجديد يبدأ اعتبارا من 9 أكتوبر المقبل، وعلى جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعداد الجيد للدراسة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه جرى الانتهاء من الاستعدادات للدراسة، وجرى طباعة كتب المناهج الجديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي التي تعتمد على الفهم وتنمية المهارات التكنولوجية.