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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 22-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

من أهم الصفات التي تجذب الآخرين لمواليد برج القوس، هي أنهم يمتلكون روحا منطلقة ومنفتحة على الحياة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تتحرر من الضغوط تدريجيا وترتفع معنوياتك وقد تعدك الكواكب بمفاجآت عذبة.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالرومانسية.. انطلق اليوم وافتح عينيك وقلبك للحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان الراحل طلعت زكريا، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

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