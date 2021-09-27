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حظك اليوم برج الجدي الاثنين 27-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:04 ص | الإثنين 27 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يرفض أصحاب برج الجدي اللقاءات الاجتماعية، أو النفاق المجتمعي، فهم يفضلون الأماكن الهادئة مع من يحبونهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزل الصحة وقد تشعر اليوم بمزيد من التركيز والحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الآخرين وتشعر بالرضا لتحقيق ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

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