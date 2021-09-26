قصة سقوط أخطر مزوّر في المنصورة: قلَّد شعار الجمهورية لجامعات وهيئات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تحت إشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية، من القبض على صاحب مكتب للدعاية والإعلان بالمنصورة، لاتهامه بتقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية والجامعات المصرية، وترويجها.

وكر الجريمة.. مكتبة

وأوضحت التحريات التي أجراها فريق من ضباط الأموال العامة، تحت إشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم يروّج الأوراق المزورة بين راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة، فضلا عن اتخاذه من يتخذ من مكتبة الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في التزوير والتقليد، حيث تم تقنين الإجراءات الأمنية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، استهدفت قوة من الأموال العامة مكتبة المتهم، وألقت القبض عليه.

مضبوطات

وبتفتيش مقر المكتبة عُثر بداخلها على طبنجة صوت، وسلاح أبيض، وخاتم شعار الجمهورية «مزور»، وأكلاشيهات «مزورة»، وجهازين «لاب توب وحاسب آلى»، يستخدمهما فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية من خلال برامج مُحملة عليهما، وماكينة تصوير مستندات تستخدم فى طباعة المستندات المزورة، وماسح ضوئى، و2 «فلاش ميمورى»، ومجموعة من الورق لتغليف الكارنيهات بعد تزويرها، و20 بصمة خاتم شعار الجمهورية «مزور»، و11 بصمة أكلاشيه «مزور»، وكمية كبيرة من الورق مخصصة للتزوير، وشهادات بأسماء أشخاص مزورة، وخطابات وعقود تنازل «معدة للتزوير»، وكارنيهات مزورة بأسماء أشخاص مختلفة، وهاتفي محمول.

فحص فني

وبفحص الهواتف المضبوطة مع المتهم، فنياً، تبين وجود محادثات بينه وبين العديد من عملائه تدل على نشاطه المؤثم، وبفحص أجهزة الحاسب الآلى والفلاش ميمورى تبين أنها تحتوى على نماذج أختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية المختلفة، والمستندات والمحررات المزورة.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامي، كما أقرّ باستخدام أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة فى تزوير المحررات الرسمية، وتم تحرير محضر بالواقعة والمضبوطات، وإحالته إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الواقعة.