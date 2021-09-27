مدير مدرسة سانت ماري: بنتحايل على أم محمد عشان تاخد يوم إجازة ومبترضاش

قال عزيز خزام، مدير مدرسة سانت ماري، التي تعمل بها الحاجة عوضة مسعد القطبي، الشهيرة بـ «أم محمد»، منذ 55 عاما دون غياب، إن الناس تعلموا حب العمل منها، موضحًا: «طول فترة شغلها معانا في المدرسة بتبدأ الشغل منذ الساعة 5:30 فجرا وحتى الساعة الخامسة في فترة المغرب، وتعمل على الاهتمام بشؤون المدرسة».

بتبقى حريصة بشكل غير عادي على الطلاب

وأضاف «خزام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أن «أم محمد» تحب الطلاب وأولياء الأمور وزملاءها الموجودين في العمل، حيث تعمل معهم لكي تكون المدرسة في أحسن صورة: «بتبقى حريصة بشكل غير عادي على الطلاب، وبنتحايل عليها عشان تاخد يوم واحد إجازة مش بترضى».

الحاجة أم محمد سيدة عظيمة ربت الكثيرين ولها فضل عليهم

وتابع، أن الحاجة أم محمد سيدة عظيمة ربت الكثيرين ولها فضل عليهم، لافتًا إلى أنه التقاها لأول مرة عام 1993، لترد عليه قائلةً: «كان جاي صغير، لكن كفاية ذوقه وكلامه مع الناس وحبيته من عند ربنا».

وواصل: «ربنا يبارك لنا فيها ويحافظ لنا عليها»، وعلق الإعلامي يوسف الحسيني وسأله عن الدرس الذي تعلمه من السيدة أم محمد.

وأجاب مدير المدرسة، بأنه تعلم بألا يتعامل مع مكان عمله كمدرسة، لكن كبيته: «علمتني إزاي أحب الشغل والناس، وهي عظيمة بخبرتها وتقدر تعرف إذا كان المدرس شاطر ولا مش شاطر، وتبص أزاي يعامل الأولاد.. هي مش عاملة، لكن مديرة في شغلها، وربنا يديها الصحة».