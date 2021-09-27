العثور على جثتي سيدتين في عين شمس ومنشأة القناطر.. إحداهما «مهشمة الرأس»

تكثف مباحث الجيزة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها في منشأة القناطر.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

جثة داخل منزل بالقناطر

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها في دائرة قسم الشرطة، وبانتقال قوات الأمن إلى محل البلاغ، تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «هدى بشير» في العقد الرابع من العمر، وترتدي كامل ملابسها ومصوغاتها الذهبية.

كما تبين إصابة ربة المنزل، بتهشم في الرأس نتيجة الاعتداء عليها بآلة حادة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قتل ربة منزل في ظروف غامضة بعين شمس

في سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها؛ لكشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل مشنوقة في عين شمس.

وبدأت القوات في فحص علاقات المجني عليها ومناقشة الزوج؛ لكونه آخر شخص خرج من الشقة، وبعد فترة زمنية عثروا على جثة الزوجة منشوقة داخل غرفة النوم.

وانتقلت النيابة إلى مكان الجريمة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها؛ لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.