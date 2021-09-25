المهرجان القومي للمسرح يكرم سمير غانم ودلال عبد العزيز بحضور ابنتيهما

تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حفل افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، مساء يوم الاثنين المقبل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، في الساعة الثامنة مساءً، والذي يشهد تكريم 10 نجوم من رواد المسرح المصري في مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد.

سهر الصايغ «مذيعة» حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

ويخرج حفلي الافتتاح والختام المخرج إسلام امام، ويقوم ببطولة الافتتاحية النجم الشاب حمزة العيلي والتقديم للفنانة سهر الصايغ، وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم «الكاتب المسرحي المصري»، ولذلك ستدور الافتتاحية حول فكرة هذا العنوان والشعار الذي اختارته اللجنة العليا لهذه الدورة.

وأوضح إسلام إمام، مخرج حفل الافتتاح، أنه من المقرر عقب انتهاء الافتتاحية، تكريم الفنانين المكرمين فى هذه الدورة، وهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ويحضر التكريم الفنانتان دُنيا وإيمى سمير غانم، لاستلام تكريم والديهما، كما سيكرم اسم الفنان الراحل عبد الله غيث، إضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبدالغفور والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والفنان القدير سامى مغاوى، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.

احتفالية الكاتب المصري، التي تعرض خلال حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، ديكور محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء مروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدي، وأشعار طارق علي ومخرج منفذ كريم محروس.

يُشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري أعلن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، خلال مؤتمر صحفي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والفنان أشرف عبد الغفور، وعدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى تواجد أحد المكرمين الفنان الكبير فاروق فلوكس.