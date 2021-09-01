تنسيق الجامعة البريطانية 2021-2022.. «الطب» 87% و75% لـ«الهندسة»

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، والتي منها تنسيق الجامعة البريطانية في مصر وتنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعدد من الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021-2022، على أن يتم العمل به خلال أيام تنسيق القبول بالجامعات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة 2021.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الموحد، للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة 2021، موضحة الحد الأدنى لتنسيق القبول بمختلف الجامعات الخاصة، منها تنسيق الجامعة البريطانية في مصر 2021، وتنسيق مودرن أكاديمي 2021، وتنسيق جامعة مصر، وجميع الجامعات الخاصة في مصر، موضحة أن الحد الأدنى هو للتقدم للكليات المختلفة وليس تنسيق الالتحاق النهائي، وأوضحت مصادر بالتعليم العالي أن تنسيق الجامعات الخاصة أقل من تنسيق الجامعات الحكومية 2021.

تنسيق الجامعة البريطانية 2021: 83% للعلاج الطبيعي

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، الحد الأدنى لتنسيق الجامعة البريطانية في مصر 2021- 2022، وغيرها من الجامعات .

-كلية طب الأسنان 85%.

-كلية الطب البشري 87%.

-كلية العلاج الطبيعي 83%.

- كلية الطب البيطري 77%.

-كلية الصيدلة 83%.

-كلية الهندسة 75%.

-كلية التكنولوجيا الحيوية 65%.

-كلية علوم الحاسب 68%.

-كلية الإعلام 60%

-كلية العلوم الأساسية 60%.

-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 65%.

-كلية الفنون 64%.

-كلية اللغات والترجمة 60%.

-كلية الاقتصاد والإدارة 58%.

تنسيق الجامعة البريطانية: 75% للهندسة.. والإعلام 60%

-كلية التربية 55%.

-كلية الزراعة 55%.

-كلية الحقوق 55%.

-كلية السياحة 55%.

-كلية التمريض 55%.

وينتهي تنسيق الجامعات الخاصة يوم الأحد المقبل الموافق 5 سبتمبر الجاري، على أن يتم إعلان نتيجة تنسيق مودرن أكاديمي 2021، وتنسيق الجامعة البريطانية في مصر، وباقي الجامعات الخاصة الأسبوع المقبل 9 سبتمبر الجاري.