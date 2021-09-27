«مصر الرقمية»: إضافة مواليد «الأولى بالرعاية» للتموين بحد أقصى 4 أفراد

حددت بوابة مصر الرقمية، على صفحتها الرسمية، الفئات المتاح لهم حاليا إضافة المواليد أبنائهم على بطاقة التموين بهدف استحقاقهم للدعم التمويني الشهري، الذي تقره الحكومة شهريا للفئات المقيدة على منظومة الدعم التمويني.

ووجهت بوابة مصر الرقمية رسالة قالت فيها: «تنبيه، لا يوجد حاليًا إضافه مواليد، يمكنك فقط إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وذلك إذا كان راتبك أقل من 2400 جنيه أو معاشك أقل من 1500 ولا يزيد إجمالي أفراد البطاقة على 4 أفراد».

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، معايير وشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين، والفئات المتاح لها إضافة أبنائهم من أعمار 2005 حتى 2015 لاستكمال عدد أفراد البطاقة التموينية بواقع 4 أفراد، وفقا لما صدر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

1- الإضافة متاحة فقط لأبناء الأسر الأولى بالرعاية.

2- الإضافة متاحة للمواليد أعمار 2005 حتى 2015.

3- الحد الأقصى عند إضافة المواليد يجب ألا يزيد عن 4 أفراد للبطاقة الواحدة.

الفئات المتاح لها إضافة المواليد

- الأسرة التي لا يزيد دخلها عن 2400 جنيها إذا كان موظفا بجهة حكومية أو خاصة.

- الأسرة التي لا يزيد معاشها عن 1500 جنيها إذا كان من أصحاب المعاشات.

- أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم.

- الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا دون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

- أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.