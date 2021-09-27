السيسي: «كل حاجة غلط فيكي يا مصر هتتشال طول ما أنا موجود في مكاني»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية مستمرة في مواجهة التعديات، موضحًا: «مفيش حد بيجي على منشآت ري الناس بتشرب منها وتزرع منها ويروح حد يتعدى عليها كده».

كل التعديات على نظم الري والجسور هترجع زي ما كانت قبل 30 سنة

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، أنه لن يقبل بالتعديات على موارد المصرية: «6 شهور وكل حتة هترجع زي ما كانت من 30 سنة، مش قبل 2011، وهترجع نظم الري والجسور زي ما كانت، كل حاجة غلط فيكي يا مصر هتتشال طول ما أنا موجود في مكاني».

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد

وتسهم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد في تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا إلى شمال سيناء، من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتسهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.

تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي

وتعمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، على إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف فرصة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء.