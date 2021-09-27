محافظ المنوفية يكرم شابا عثر على 600 ألف جنيه وأعادها رغم ظروفه

كرم صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الشاب محمود محمد أبو عاشور البالغ من العمر 31 عاماً، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، وذلك لأمانته وإخلاصه ورد مبلغ مالي قدره 600 ألف جنيه لصاحبه رغم ظروفه الصعبة، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، ووالد الشاب محمود وأخوه.

مكافأة مالية من المحافظ للشاب محمود

هذا وقد أهدى محافظ المنوفية مكافأة مالية له، موجهاً له الشكر تقديراً لأمانته وإخلاصه، مشيراً إلى أنه نموذجا يحتذى به في الصدق والأمانة وإعطاء القدوة والمثل الجيد للأجيال القادمة.

ومن جانبه، أعرب محمود وأسرته عن سعادتهم البالغة لاستقبال محافظ المنوفية وتكريمه ومنحه مكافأة مالية نظير أمانته، يذكر أن الشاب محمود أبو عاشور من قرية تتا وغمرين بمركز منوف، متزوج ولديه ولدين.