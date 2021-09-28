درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28-9-2021 في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم عن خبرائها، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على جميع محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 31 21

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 29 23

مطروح 27 22

السلوم 28 21

سيوة 30 16

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 20

السويس 31 20

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 31 22

نخل 29 18

نويبع 31 25

طابا 29 22

كاترين 26 15

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 33 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 32 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 22

قنا 34 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

إدفو 35 24

أبو سمبل 34 24

الوادي الجديد 34 19

شلاتين 34 24

أبو رماد 33 25

حلايب 31 25

رأس حدربة 31 26

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 42 27

المدينة 41 30

الرياض 36 23

المنامة 35 29

أبو ظبي 37 31

الدوحة 36 30

الكويت 40 23

دمشق 30 14

بيروت 29 26

عمان 26 16

القدس 24 20

غزة 28 22

بغداد 38 22

مسقط 34 32

صنعاء 26 15

الخرطوم 39 28

طرابلس 29 22

تونس 30 20

الجزائر 26 19

الرباط 26 14

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق بيان صادر عن الهيئة، إنّ البلاد تشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال العصيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.