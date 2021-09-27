فتح باب التسجيل إلكترونيا لاختبارات كلية التمريض بجامعة الأزهر

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر فتح باب التسجيل إلكترونيًّا لأداء اختبارات القدرات بكلية التمريض للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 29 و 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن التسجيل متاح أمام الطالبات الحاصلات على معهد التمريض العالي، المسبوق بحصول الطالبات على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأضاف المركز الإعلامي، أن التسجيل متاح أمام هؤلاء الطالبات فقط دون غيرهن، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح من خلال الرابط.

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدفعة التاسعة للقيادات الأكاديمية

كما شهد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، احتفالية تخريج الدفعة التاسعة من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بعد حصولهم على الدورة التدريبية للقيادات الأكاديمية، حول الجديد والحديث في مجالات: «التخطيط الاستراتيجي، والتواصل الفعال، وإدارة الأزمات في مركز الأزهر للتدريب والتطوير» بمركز معتمد من كامبردج.

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة الأزهر تحرص على عقد مثل هذه الدورات التدريبية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرًا إلى أنه سبق ذلك عقد دورات تدريبية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ومركز ضمان الجودة.

وتحدث رئيس الجامعة مع المتدربين، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حريصة كل الحرص على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبي الجامعة من القيادات الأكاديمية في مختلف التخصصات في مجالات: «التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال».

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية هو إعداد وتجهيز كوادر بشرية (صف ثان) و(صف ثالث)، تكون قادرة على القيادة؛ إيمانًا بأن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور شريف صلاح، مدير مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والدكتور أحمد عرابي، نائب مدير المركز، والدكتور سمير مسعود، المدرب المعتمد من كامبردج.

توقف المركز بسبب كورونا

وعقد مركز الأزهر للتدريب والتطوير عقد ثماني دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وتوقف لمدة بسبب جائحة كورونا.

واستأنف المركز دوراته التدريبية، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وفي الختام قام رئيس الجامعة بتكريم خريجي الدفعة التاسعة من القيادات الأكاديمية مقدمًا لهم التهنئة بتخرجهم، وقام بتسليمهم شهادات التخرج.