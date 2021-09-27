مصرع طفل أسفل عجلة سيارة بالغربية: «كان بيجيب الكرة»

شهدت قرية «منصورية الفرستق» بمركز كفر الزيات، محافظة الغربية، مصرع طفل عمره 9 سنوات، أسفل سيارة ملاكي أثناء محاولته إخراج كرة القدم وتحرك قائد السيارة.

مصرع طفل أسفل عجلة السيارة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد مصرع الطفل «مازن. ا» ويبلغ من العمر 9 سنوات، مقيم قرية منصورية الفرستق، بدائرة المركز، تلميذ بالصف الثالث الإبتدائي، تحت عجلات سيارة ملاكي.

نزل أسفل السيارة لإحضار كرة القدم ومات

وتبين من التحريات أن قائد السيارة يدعى «ر.ص» بالمعاش، وأن الطفل قام بالنزول إلى أسفل السيارة من اتجاه العجلة اليمني وأنه كان متوقفا ولم يشاهده وعند تحركه فوجئ بصرخات الأهالي تخبره بوجود طفل أسفل السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه لعدة إصابات مختلفة بالجسم، من كسور ونزيف داخلي، وأنه كان عائدا من أحد الدروس الخصوصية، وكنا يلعب كرة القدم مع زملائه.

ومن جانبه قال والد الطفل ويبلغ من العمر 37 عام، إن طفله كان في طريقه إلى منزله بعد أن انتهى من أحد الدروس الخصوصية بالقرية، وأن الأهالي هم من قاموا بإبلاغه، بتعرض نجله إلى هذا الحادث.

وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، وقرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفر الزيات، التصريح بدفن جثمان الطفل لعدم وجود شبهة جنائية، والتحفظ على السيارة والتحقيق مع المتهم.