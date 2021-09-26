أخبار المنوفية.. فشل العثور على جثة الطفلة سما وأخ يقتل شقيقه في قطار

شهدت محافظة المنوفية، خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث الهامة والمؤلمة التي شغلت الرأي العام المنوفي، وكان أغلبها في مدينة السادات، أبرزها مقتل تاجر عسل على يد شقيقه داخل قطار المناشي في محطة قطار قرية الخطاطبة بطلق ناري، وفشل محاولات العثور على جثمان الطفلة «سما» لليوم السادس على التوالي من محاولات البحث عن جثتها داخل محطة مياه كفرداود.

أخبار المنوفية اليوم.. فشل العثور على جثمان الطفلة «سما» بعد غرقها في محطة مياه

خيمت حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنوفية، بعد فشل محاولات استخراج جثة الطفلة سما التي تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد محاولات استمرت لمدة 6 أيام متواصلة بعد غرقها في محطة مياه بقرية كفر داوود التابعة لمركز السادات، واستخدم الإنقاذ النهري كل الوسائل لمحاولة العثور علي الجثة، وأكدت مصادر أن الأسرة وبعض الأهالي كانوا يتابعون يوميا محاولات العثور علي جثة سما، مؤكدا أن المحاولات كلها لم ينتج عنها العثور علي الجثة .

أخبار المنوفية اليوم.. مقتل تاجر بـ 3 طلقات نارية على يد شقيقه في قطار المناشي

شهد قطار المناشي «السادات - ايتاي البارود»، واقعة محزنة عندما أقدم راكب أثناء مرور القطار من محطة الخطاطبة، على إطلاق 3 أعيره نارية في وجه شقيقه تاجر عسل، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

أخبار محافظة المنوفية اليوم.. المحافظ يجري حركة تنقلات بالباجور والسادات

كما شهدت محافظة المنوفية، متابعات من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خاصة فيما يتعلق بصرف الطرق والشوارع في عدد من المدن، وكذلك متابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، في قرى أشمون والشهداء، كما قرر المحافظ إجراء حركة تنقلات في الوحدات القروية في مركزي الباجور والسادات.

أخبار المنوفية اليوم.. المحافظ يتابع مشروعات حياة كريمة

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في قري أشمون والشهداء، ووجه بتشكيل لجنة لمعاينة 4 طرق رئيسية على الطبيعة لعرض الموقف التفصيلي لهم، كما تابع محافظ المنوفية مستوى تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها في هذه القرى من صرف صحي، وتوصيل الغاز الطبيعي، وباقي المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية.