فشل العثور على جثة الطفلة «سما» بعد 6 أيام من غرقها بمحطة مياه بالسادات

أنهي رجال الإنقاذ النهري، مهمة البحث عن جثة الطفلة سما هاني الفرجاني، التي غرقت في داخل محطة مياه في قرية كفر داوود التابعة لمركز السادات، أثناء تواجدها مع والدها، حيث أنهى رجال الإنقاذ النهري البحث عنها بعد 6 أيام من غرقها ومحاولات مضنية للعثور علي الجثة ولكن دون جدوى.

6 أيام من البحث دون جدوى

وأكدت مصادر مسؤولة بـ مدينة السادات، أن البحث عن الطفلة سما بدأ مع الإبلاغ بالواقعة من قبل والدها، وأن جميع الجهود لم تنجح في العثور على جثتها داخل محطة المياه في قرية كفر داوود، وبعد محاولات استمرت لمدة 6 أيام تم وقف البحث، بعد استخدام كافة الوسائل للوصول إلى الجثمان.

إنهاء البحث بالاتفاق مع أسرة الطفلة

وأضافت المصادر المسؤولة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم التواصل مع أسرة الطفلة سما، الذين كانوا يتابعون بشكل يومي محاولات استخراج الجثمان من المواسير من قبل الحماية المدنية، وتم الاتفاق علي وقف البحث بعد المحاولات المتكررة التي باءت بالفشل، بعد أن استمرت لمدة 6 أيام متواصلة من رجال الإنقاذ النهري دون أي تقصير.

حالة من الحزن الشديد

وسادت حالة من الحزن الشديد، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد الإعلان عن غرق الطفلة سما داخل مواسير مياه في محطة مياه كفر داوود التابعة لمركز السادات، والذين تابعوا بشكل يومي محاولات العثور علي الجثة، وتضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأسرة، ورددوا الأدعية للطفلة سما بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان لفراقها.