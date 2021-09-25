أهالي «كفر داوود» يكشفون كواليس البحث عن الطفلة سما بعد غرقها بمحطة مياه بالقرية

كشف عدد من أهالي قرية كفر داوود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، عن كواليس محاولات العثور علي جثة الطفلة «سما»، التي غرقت داخل محطة مياه في القرية، مؤكدين أنه تم استخدام كتله خرسانية لمنع دخول المياه للمواسير؛ لكي يستطيع رجال الإنقاذ النهري العثور على الطفلة، ولكن فشلت المحاولة، ولم يتم العثور عليها.

كواليس البحث منذ 6 أيام

وأضاف عدد من الأهالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن آخر المحاولات كانت من خلال إلقاء «شكارة معلق بها أخشاب» لمحاولة استخراج أي شيء عالق في مواسير المياه لمحاولة استخراج الجثة، ولكن هذه المحاولة أيضا لم ينتج عنها جديد، مؤكدين أن من بين هذه المحاولات تركيب «ألواح صاج» لمنع دخول المياه للمواسير، ولكن بسبب شدة سرعة المياه لم تنجح هذه المحاولة أيضا.

أهل الطفلة احتسبناها عند الله

وأشار أهالي قرية كفر داوود، أن آخر عمليات البحث عن جثة الطفلة سما، كانت اليوم بعد محاولات استمرت لمدة 6 أيام منذ غرقها، موضحين أن أسرة الطفلة سما احتسبوا طفلتهم عند الله بعد فشل جميع المحاولات.

رودا التواصل تابعوا محاولات الاستخراج

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الطفلة سما البالغ عمرها 4 سنوات، بشكل موسع، للدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها الصبر، كما تابع رواد مواقع التواصل جهود رجال الإنقاذ النهري البحث عن الجثة داخل محطة مياه كفر داوود بالسادات.

وانتهي رجال الإنقاذ النهري في المنوفية، من البحث عن جثة الطفلة سما بعد محاولات استمرت لمدة 6 أيام، استخدم فيها رجال الإنقاذ كل المحاولات لاستخراج الجثمان من مواسير المياه، والتي استمرت حتي الساعات الأخيرة من اليوم السبت، وسط تواجد مكثف لأسرة الطفلة وعدد كبير من أهالي قرية كفر داوود.