«التعليم» تطالب مديري المدارس بسرعة التسجيل الإلكتروني لبيانات لجنة فحص التغذية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، لتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تطوير منظومة التغذية المدرسية وتقديم وجبات للطلاب، تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية طبقًا للمناطق المستهدفة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء بجلسته رقم 160 المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري وافق على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشأن منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

سرعة التسجيل الإلكتروني لبيانات أعضاء لجنة فحص التغذية

وتضمن الخطاب الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه إلحاقًا للكتاب المرسل بتاريخ 23 سبتمبر الجاري بشأن أعضاء لجنة الفحص للتغذية بالمدارس التابعة للمديريات، يجب على جميع مديري المدارس المستهدفة بسرعة التسجيل الإلكتروني لبيانات أعضاء لجنة فحص التغذية بكل مدرسة من المدارس المستفيدة وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة التنفيذ، وذلك في موعد غايته الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر.

طارق شوقي: تفعيل مجموعات التقوية في المدارس لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية

وفي سياق منفصل، كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022 بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدراسة حضورية في المدارس، ويجرى تفعيل الحضور والغياب.

«التعليم»: تسليم الطلاب الكتب المدرسية اعتبارًا من أول الدراسة

وأضاف «شوقي» في تصريحات صحفية، أنه جرى التأكيد على جميع المدارس بضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية اعتبارًا من أول الدراسة، وضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مثل تعقيم المدارس بصفة مستمرة، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

وتابع «شوقي»، أنه جرى التنبيه بضرورة تفعيل مجموعات التقوية في المدارس لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والتخفيف على أولياء الأمور، لافتًا إلى الانتهاء من إعداد كافة المناهج الجديدة الخاصة بطلاب الصف الرابع الابتدائي.